Prende dagli scaffali del supermercato centinaia di euro di prodotti, bloccato dalla Squadra Volanti

E’ entrato sabato pomeriggio all’Esselunga di Corso Traiano ed ha fatto razzia fra le corsie, prendendo liquori, formaggi e salumi, che ha riposto all’interno di una borsa in plastica posizionata dentro un carrellino con le ruote.

Personale della Vigilanza interna del supermercato ha notato tali movimenti ed ha poi visto il giovane, un ragazzo italiano di 23 anni, coprire il tutto, mettendo sopra gli altri prodotti una confezione di piadine. Avvicinatosi alle casse ha poi forzato l’asta posta a chiusura di una di esse, tentando di uscire dal supermercato. Il personale della sicurezza è intervenuto avvicinandosi al ventitreenne, che per tutta risposta ha aggredito con degli spintoni il vigilante ed ha tentato la fuga.

Grazie anche all’intervento di altri due dipendenti del supermercato, il giovane è stato fermato fino all’arrivo die poliziotti della Squadra Volante. Era riuscito a mettere nel carrellino prodotti per ben 380 €; il ventitreenne ha dei pregiudizi di polizia nel recente passato per episodi analoghi; è stato arrestato per rapina impropria.