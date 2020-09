BCC apre un nuovo ufficio a Castagnole Piemonte

Investire sul territorio non è solo uno slogan per la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. E lo fa aprendo un ufficio di rappresentanza a Castagnole Piemonte. L’apertura è prevista venerdì 16 ottobre.

In un momento in cui tante banche chiudono i propri sportelli la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha deciso di potenziare le filiali di Casalgrasso, Pancalieri e Osasio con un ufficio a Castagnole Piemonte, aperto due giorni alla settimana, che si occuperà di svolgere attività promozionale dei diversi servizi bancari offerti dalla banca alle famiglie e alle imprese e di analisi delle esigenze dello specifico territorio. Non verranno svolti servizi di cassa, che saranno però disponibili dal lunedì al venerdì presso le filiali di Pancalieri, Osasio e Casalgrasso.

“Abbiamo accolto l’esigenza degli abitanti del territorio – commenta il Direttore Generale Mauro Giraudi – che stanno progressivamente vedendo venir meno un servizio importante come quello bancario. Per noi il rapporto umano, di contatto, con le persone è fondamentale e vogliamo continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri comuni di competenza”.

Dove si troverà? Locale al piano rialzato del Palazzo Comunale sito in Via Roma 2.

L’apertura dell’ufficio avverrà (con decorrenza dal 16 ottobre) con il seguente calendario settimanale: