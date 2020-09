Torino, cammina sulle auto in sosta: arrestato per danneggiamenti

Giovedì pomeriggio, poco prima delle 19, gli agenti del Commissariato Centro vengono inviati in corso Ferrucci per la segnalazione di una persona che sta danneggiando le auto in sosta.

Sul posto gli agenti fermano un uomo che indossa un gilet catarifrangente. I testimoni raccontano che ha iniziato dapprima danneggiando una bicicletta e poi ha proseguito chiudendo violentemente gli specchietti retrovisori delle auto in sosta. Non pago, ha iniziato a camminare sulle auto in sosta fino a che si è lanciato da un di queste atterrando sul parabrezza di una Lancia Ypsilon, sfondandone il parabrezza.

Il reo, un giamaicano con numerosi alias di diverse nazionalità, viene arrestato per danneggiamento aggravato. I poliziotti appurano poi che, con il suo raid, l'arrestato ha danneggiato tre autovetture.