Dal 21 al 26 settembre si terrà la settimana di prevenzione dell'invecchiamento mentale, iniziativa di promozione sociale arrivata alla sua XI° edizione: specialisti di tutta Italia (psicologi, neuropsicologi e geriatri) riceveranno nei loro studi professionali chiunque ne faccia richiesta, per fare un check-up e valutare lo stato di salute delle attività cognitive, in modo completamente gratuito.

Il morbo di Alzheimer rappresenta più della metà dei casi di demenza: lunedì 21 settembre si celebra la XXVII giornata mondiale dell’Alzheimer, un’occasione importante per accendere i riflettori su una malattia che, nonostante i progressi della scienza, non conosce ancora una cura efficace. Piuttosto, sono efficaci la prevenzione, visto che evidenze scientifiche associano alcuni fattori di rischio all’insorgenza della demenza (diabete, ipertensione, obesità, fumo, depressione, inattività fisica), e la diagnosi precoce, per rallentare il peggioramento dei sintomi della demenza e migliorare la qualità della vita delle persone colpite e di chi le assiste.

- Lunedì 21 settembre presso la sede dell’Associazione Alzheimer Piemonte di via Bellezia,12/G a Torino, saranno presenti dalle 9 alle 17 i medici geriatri dell’Unità Operativa Alzheimer dell’Ospedale Fatebenefratelli di San Maurizio Canavese per rispondere a quesiti inerenti terapia farmacologica e gestione della persona malata.

Per tutti gli incontri in calendario è obbligatoria la prenotazione. Saranno quindi osservate le norme dettate dal Governo in materia di sicurezza per il Covid – 19. Nei locali dell’Associazione sarà mantenuta la distanza di sicurezza, verrà misurata la temperatura e dovranno essere obbligatoriamente indossati – oltre alla mascherina – i guanti.