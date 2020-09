Chieri, sotto casa dell'ex moglie con un coltello da caccia: in manette per atti persecutori [VIDEO]

I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno arrestato due uomini per maltrattamenti in famiglia.

Il primo episodio è avvenuto a Chieri, dove i militari hanno messo in manette un operaio italiano di 35 anni, per atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Già denunciato in passato, dopo averla minacciata di morte con WhatsApp e averle inviato anche le foto di un coltello da caccia che avrebbe usato per farle del male, si è presentato sotto casa sua. Le ha urlato di aprire la porta, dicendo che "doveva fare ciò che era giusto per avergli rovinato la vita". A quel punto la vittima ha chiamato il 112, e l'immediato intervento delle forze dell'ordine ha permesso di disarmare tempestivamente l’uomo, che, nella cintura sotto la maglietta, nascondeva proprio un pugnale da caccia.