Referendum, a Torino vince il “sì” con il 60,74%

Si sono chiuse oggi alle 15 le consultazioni per il referendum costituzionale indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

Al termine dello spoglio dei 919 seggi il risultato è stato il seguente: il 60,74% degli elettori ha votato SI e il 39,26% ha votato NO. L'affluenza totale dei votanti ai seggi di Torino è stata del 48,51%; nel precedente Referendum Costituzionale del 2016 aveva votato il 71,49% degli elettori.

Soddisfatta Valentina Sganga, capogruppo del M5s di Torino: “Oggi è una giornata felice per il M5S e per tutti gli italiani. Con il risultato del referendum arriva una bella risposta dai cittadini a quanti hanno provato a delegittimare il lavoro importantissimo che il Movimento, a partire dai fondatori Beppe Grillo e Casaleggio, ha fatto in questi anni per trasformare le istituzioni. Dobbiamo dire grazie anche al ministro Luigi Di Maio che tanto si è speso per il taglio dei parlamentari. Uno dei grandi obiettivi che avevamo quando ci siamo candidati è stato raggiunto e per questo bisogna festeggiare, anche in una giornata triste come questa”.

“Ora bisogna lavorare a testa bassa, nell'alleanza di governo, per costruire una riforma complessiva dell'organizzazione del parlamento e delle istituzioni: dobbiamo riuscire a reintrodurre le preferenze per avere un parlamento efficiente che rappresenti davvero, e meglio, le istanze dei cittadini. Siamo al fianco della sindaca per trasformare Torino e dei nostri ministri e parlamentari per trasformare l'Italia” conclude Sganga.