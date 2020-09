A Nichelino partito il cantiere di lavoro per gli over 58

A Nichelino prendono finalmente il via i cantieri di lavoro riservati agli over 58. Dodici mesi per andare incontro alle esigenze di quei lavoratori troppo anziani per essere facilmente ricollocati ma anche troppo giovani per aver maturato i requisti pensionistici.

"Un aiuto concreto per una fascia di età potenzialmente fuori mercato lavorativo che viene ora tutelata con un progetto ad hoc, nuovo per la Città di Nichelino", hanno detto il sindaco Giampiero Tolardo e l'assessore alle Politiche lavorative Fiodor Verzola. E proprio grazie a questa iniziativa, uno dei cantieristi finalmente riuscirà a raggiungere la meritata pensione.

Intanto, nell'ambito degli eventi legati alla festa patronale di San Matteo, in svolgimento fino a lunedì prossimo, l'Amministrazione comunale ha voluto consegnare un piccolo riconoscimento ai volontari che durante il periodo del lockdown hanno operato per aiutare, in vario modo, i cittadini di Nichelino. Fra i premiati, la Protezione civile nichelinese che, senza sosta, ha lavorato con impegno durante uno dei periodo più bui, insieme a tante associazioni, comitati di quartiere e singoli cittadini.

"Abbiamo voluto dedicare una serata, oltre che alla nostra città, a tutti i volontari per lo straordinario impegno profuso nei lunghi mesi dell'emergenza sanitaria. Hanno dimostrato di essere l’orgoglio di Nichelino", ha detto il sindaco Tolardo.