La Municipale sgombera un alloggio occupato abusivamente da nomadi

Ieri mattina agenti del Reparto Polizia Abitativa della Polizia Municipale sono intervenuti per liberare un alloggio ubicato in via Cravero abusivamente occupato da alcuni nomadi.

L’alloggio era già stato visionato dagli aventi diritto ed era in attesa della firma del contratto propedeutico al successivo ingresso.

A seguito dell’allontanamento degli occupanti abusivi, sono state immediatamente ripristinate porta e serratura, rendendo l’alloggio subito disponibile per l’assegnazione all’avente diritto.