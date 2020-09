No Tav, ancora una "battitura" nella notte, per chiedere la liberazione di Dana

Ancora una manifestazione al cantiere di Chiomonte, anche una "battitura" da parte degli attivisti No Tav: è successo questa notte, in val di Susa, ma più che la realizzazione dell'opera infrastrutturale (contro cui l'opposizione rimane comunque decisa), il vero obiettivo era dimostrare solidarietà nei confronti di Dana Lauriola, portavoce del movimento e da qualche giorno in carcere per scontare una pena detentiva di due anni.

I No Tav si sono dati appuntamento al presidio dei Mulini per poi convergere verso il cantiere in val Clarea. Con dei bastoni hanno percosso per circa un'ora i cancelli, chiedendo la liberazione della loro compagna. Non si sono registrate particolari tensioni.