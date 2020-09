Tenta di rubare una smerigliatrice da 100 euro ma viene scoperta: in manette

Ha tentato di rubare una smerigliatrice, nascondendola sotto i vestiti, ma non è riuscita a farla franca. E' stata così arrestata, a Moncalieri, una donna di 38 anni, di origine spagnola, che ha cercato di mettere a segno il colpo presso il Brico Self della città alle porte di Torino.



Si tratta di una persona senza fissa dimora, bloccata con il bottino (dal valore di circa 100 euro) da un addetto alla sicurezza. In un primo momento è riuscita anche a scappare, dopo averlo colpito al volto con un pugno. Ma sul posto sono poi arrivati i carabinieri, chiamati da alcuni presenti, che hanno arrestato la donna e recuperato la refurtiva.



L’addetto alla sicurezza, un tunisino di 61 anni, è stato portato all’ospedale di Moncalieri e quindi dimesso con una prognosi di 15 giorni per una distorsione alla mano sinistra.