Forzese (Fdi): "Ma quale riduzione del personale, servono subito nuove assunzioni!"

La notizia filtrata dalla giunta Appendino è chiara: ridurre il personale dipendente del Comune di Torino e delle Circoscrizioni, riorganizzare i servizi circoscrizionali per contenere i costi. Va all'attacco della Giunta Enrico Forzese, esponente di Fratelli d'Italia: "E' delirante sentir ancora parlare di riduzioni dei servizi e del personale, in un momento storico delicato come questo. Se il coronavirus ci ha insegnato qualcosa è che la dislocazione di vari servizi sul territorio, a stretto contatto col cittadino, è vitale nei momenti di emergenza. Più che accorpare e, quindi, tagliare i servizi, servirebbero nuove assunzioni ed il ritorno ad un vero e proprio piano territoriale di assistenza del cittadino."

"Sappiamo già come andrebbe a finire, altrimenti: periferie tagliate, con poco accesso ai servizi, centro privilegiato. Non ci stiamo e non possiamo accettarlo: servono urgentemente nuove assunzioni per colmare le mancanze di organico. Come intendono risolvere il problema anagrafe, con ulteriori tagli? E' una situazione davvero assurda." continua Enrico Forzese di Fratelli d'Italia.

"Chiediamo alla Giunta di fare un passo indietro: nessun accorpamento, nessuna riduzione di personale e servizi. Per il 2021 serve un piano straordinario di rilancio delle assunzioni, chiamando in organico giovani qualificati che possano aiutare la Città a reggere il passo con la digitalizzazione totale dell'Amministrazione. Se la Giunta ha esigenze di bilancio, la smetta con privatizzazioni killer, come nel caso di Sitaf, la cui cessione delle quote causerà una perdita di gettito per Palazzo Civico." conclude Enrico Forzese