Festa dei Vicini 2020, ricco calendario in Circoscrizione 7

La pandemia non ha fermato l'edizione 2020 della Festa dei Vicini, appuntamento ormai tradizionale del calendario torinese entrato subito nel cuore dei torinesi. I quartieri della Circoscrizione 7 hanno risposto presente anche quest'anno: sono infatti tantissime le iniziative organizzate sul territorio da associazioni, condomini e residenti.

Il programma si suddivide, come in tutto il resto della città, tra sabato 26 e domenica 27 settembre: domani si partirà da Lungo Dora Firenze 31 con alcune video-interviste realizzate sul tema della vicinanza, presentazioni di libri e racconti a cura dell'associazione Orizzonti in Libertà - Casa Umanista (dalle 14 alle 20). Un'ora dopo, in contemporanea dalle 15 alle 18, sarà la volta dell'inaugurazione delle nuove panchine (con giochi in strada) realizzate dalla Cooperativa Mirafiori per il progetto “Protagonisti di piazza” ai Giardini Ferraro di Via Cigna angolo Corso Ciriè e dello spazio “conversazione” allestito in Via Guastalla 13bis/a dall'associazione Aletosfera e dal Centro Psicoanalitico.

Dal tardo pomeriggio spazio alla cucina: cene e aperitivi condivisi troveranno spazio nell'interno cortile di Via Oropa 59 (dalle 18 alle 22, condominio privato), in Corso Verona 18 (dalle 18 alle 24, condominio privato), nell'area pedonale di Via Balbo (dalle 19 alle 23, Gli Abitanti Attivi di Vanchiglia) e all'incrocio tra Via Aosta, Via Lodi e Via Chivasso (dalle 19.30 alle 23, Comitato Cittadino Quadrilatero Aurora).

Nella giornata di domenica la festa durerà da mattina a sera: la prima a scendere in strada sarà Arqa che, insieme all'associazione filippina Acfil, animerà i Giardini Alimonda di borgo Aurora con attività di pulizia dell'area e giochi (dalle 9 alle 18). Ritrovo mattiniero anche per chi vorrà contribuire alla sistemazione dell'area tra Corso Emilia, Corso Giulio Cesare e Corso Vercelli (dalle 9.30 alle 15); a seguire ci sarà un tour gastronomico di cinque locali etnici della zona. L'associazione Art in Present parteciperà invece con un volantinaggio sulle attività proposte e sondaggi anonimi sui bisogni della cittadinanza (dalle 10 alle 22).