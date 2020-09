Un calice di vino al tramonto, guardando Superga: ecco il restyling del "nuovo" ponte Regina Margherita [FOTO]

Sedute, tavolini, chaise longue sull'erba, pannelli espositivi. La striscia verde che divide le due carreggiate sul ponte Regina Margherita, sede dei vecchi binari del tram, nelle ultime settimane ha cambiato completamente aspetto. E' frutto dell'intervento dell'associazione Torinostratosferica, che, durante l'estate, ha avviato il progetto di riqualificazione "Precolinnear Park" su corso Gabetti e piazza Hermada, estendendosi ora oltre corso Casale.

Lo scopo è di restituire alla comunità un'area, tra i quartieri Borgo Po e Madonna del Pilone, da diverso tempo non più viabile, in seguito alla dismissione della linea 3, per sfruttarla come spazio di ritrovo e sede di eventi culturali all'aria aperta.

L'inaugurazione del "nuovo" ponte è in programma mercoledì 30 settembre, dalle 18 a mezzanotte. Ammirando il profilo collinare e la Basilica di Superga all'orizzonte con un bicchiere di vino in mano, si potrà anche dare un'occhiata alla mostra Visioni da Torino Stratosferica, trenta immagini suggestive che raccontano altrettanti progetti per la Torino del futuro, tutte realizzate da studi di architettura locali.

“I Mercoledì sul ponte!” torneranno ogni settimana fino a fine ottobre. L’evento è in collaborazione con Urban Garden (Q35), gratuito con prenotazione obbligatoria.