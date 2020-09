Furto di energia elettrica: la polizia municipale indaga la titolare di un mini market in via Belli

Ieri mattina agenti del Reparto di Polizia Commerciale della Polizia Municipale, nell'ambito di una serie di controlli ordinari negli esercizi di vicinato ‘minimarket’, ha effettuato un'ispezione all'interno di un negozio ubicato in via Belli che apparentemente non presentava alcuna irregolarità.

La titolare, una donna di nazionalità nigeriana, ha fornito la documentazione autorizzativa dell’attività che è risultata perfettamente in regola. Gli agenti hanno dunque ispezionato i locali, riscontrando che le merci erano disposte sulle scaffalature con i prezzi regolarmente esposti, così come anche i tre frigoriferi a colonna e uno di più piccole dimensioni, tutti contenenti bibite varie, avevano i dispositivi di indicazione delle temperature perfettamente funzionanti.

Gli agenti hanno dunque richiesto di ispezionare il contatore relativo alla fattura mostrata dalla titolare, ricevendo un diniego da parte della donna che si è rifiutata di indicare l’ubicazione del misuratore di corrente. I ‘civich’ hanno dunque attivato la Società IRETI per una verifica dell’allacciamento elettrico, al termine della quale è risultato che il contatore in questione era stato staccato da remoto in data 2 settembre 2020 per morosità.