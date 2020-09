A Vanchiglia riapre Casa Fools: stasera via Bava pedonalizzata per ospitare poesia e musica

Dopo sette mesi di chiusura, Casa Fools si prepara a ripartire. Il teatro di Vanchiglia, fermo da febbraio a causa dell'emergenza Coronavirus, riaprirà i battenti questa sera, sabato 26 settembre, con una festa in strada, per tornare a incontrare dal vivo gli abitanti del quartiere, nel rispetto delle norme di distanziamento e sanificazione.

Per l'occasione, dalle 20 alle 23, via Bava verrà pedonalizzata da corso Regina Margherita a via Balbo, accogliendo la performance “Flower Power – Dai diamanti non nasce niente”. Durante la serata, i Fools, assieme ad alcuni degli artisti e dei cantanti che collaborano con il teatro, accoglieranno i partecipanti regalando loro momenti di musica, poesia e arte. Un’azione culturale, dopo il lungo periodo di difficoltà, per festeggiare l'avvio dei prossimi mesi di attività.

L’evento, a ingresso gratuito, sarà anche l’occasione per raccontare la nuova stagione di Casa Fools: la compagnia che gestisce i locali di via Bava 39 ha deciso per il prossimo anno di intensificare l'attività con la comunità che gravita attorno al teatro, incentrando la programmazione sui laboratori e le attività di gruppo. Il teatro di Vanchiglia sarà così un luogo di aggregazione, una sorta di "incubatore sociale" dove promuovere e accelerare le relazioni umane reali.

Aprirà la stagione, sabato 3 ottobre, uno spettacolo in collaborazione con il festival Play With Food. Il 10, primo appuntamento di “Game Fools”, serate per cimentarsi con amici e sconosciuti nei giochi di società più amati. Il 24 iniziano gli “Aperitivi con Opera”, sfiziose degustazioni accompagnate dal racconto delle opere liriche più celebri, per avvicinare il grande pubblico ai capolavori del bel canto in modo semplice e coinvolgente. Domenica 25 in scena la prima “Domenica Spettacolare”, una serie di giornate teatrali rivolte alle famiglie, che continueranno fino al 2021 con spettacoli e attività didattiche per grandi e piccoli. Per la festa di Halloween, sabato 31 ottobre, è in programma la “Maratona Cinematografica Horror”, mentre il 7 novembre largo alle nuove conoscenza con “Amici di amici”, un’iniziativa per conoscere nuove amici e allargare la propria rete sociale attraverso simpatici espedienti. Il 14 e il 15 novembre si terrà il workshop di “Voice Healing” incentrato sulla ricerca del benessere psicofisico a partire dalle vibrazioni della propria voce. Infine, il 20 e 21 andrà in scena “Troiane” spettacolo prodotto da Casa Fools che riprende e attualizza la tragedia di Euripide: scomparsi gli dei, in scena rimangono le storie di cinque donne stravolte dalla guerra e l’assurda follia dell’invasore, calzante metafora del nostro presente.