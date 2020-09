Circoscrizione 4, la Festa dei Vicini sbarca in San Donato e Borgo Campidoglio

In Circoscrizione 4 ci si appresta a vivere l'edizione 2020 della Festa dei Vicini con due appuntamenti in programma nei quartieri San Donato e Campidoglio: ad organizzarli sono il gruppo spontaneo Amici di Piazza Paravia e l'associazione Ecoborgo Campidoglio.

I primi, che curano l'omonima piazza grazie a un patto di collaborazione con la Città, nella giornata di oggi, sabato 26 settembre realizzeranno l'evento “Distanziati ma vicini”: dalle ore 17 alle 20 sarà possibile collaborare, in modo volontario, alla cura dell'aiuola; in chiusura ci sarà una cena conviviale dove ognuno potrà consumare i propri pasti e le proprie bevande portate direttamente da casa.

Il Borgo Vecchio (in Via Musinè, a partire dalle 13), invece, si animerà domani, domenica 27 con un “pranzo dei vicini” promosso da Ecoborgo in collaborazione con il circolo dei sardi “Antonio Gramsci” e dall'associazione Volere la Luna.