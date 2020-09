SaluTO lancia una rete cittadina per comunicare la scienza

Una rete cittadina per comunicare la scienza. Parte da SaluTO, la due giorni di incontri sulla salute che in diretta web ha totalizzato circa 25mila contatti, la collaborazione fra Università degli Studi, Politecnico e altre istituzioni cittadine per un'informazione scientifica accurata, precisa basata su fonti certe, ma allo stesso tempo accessibile a tutti.

"È necessario diffondere il più ampiamente possibile fra la popolazione le conoscenze accademiche, anche offrendo ai ricercatori di tutte le discipline una formazione adeguata per imparare a raccontare la scienza e l'innovazione tecnologica", spiega Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino. "Corsi comuni per ingegneri, medici, filosofi per imparare a scrivere articoli divulgativi sui temi dei propri studi e delle proprie ricerche, per diffondere la conoscenza e comunicare alla cittadinanza il senso del valore delle eccellenze universitarie cittadine e contribuire alla diffusione della cultura scientifica".

"Cittadini più informati sui temi della salute sono cittadini più sani - aggiunge Ezio Ghigo, coordinatore scientifico di SaluTO - e le occasioni di divulgazione scientifica sono indispensabili per far circolare corrette informazioni su salute e stili di vita, contro disinformazione e fakenews".

"Se da un lato siamo impegnati nello sviluppo di tecnologie innovative per una nuova sanità diffusa, a casa del paziente come alternativa all'accesso in ospedale, dall'altro non possiamo perdere di vista la necessità di una divulgazione scientifica efficace", ha aggiunto Guido Saracco, rettore del Politecnico.