A Volpiano i carabineri hanno arrestato in flagranza due italiani di 62 anni di Torino per tentato furto in concorso in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato chiavi alterate.

I ladri entrati in casa di una 87enne in piena notte, ma hanno fatto scattare l’allarme antintrusione, che ha avvisato i figli della donna. Questi hanno subito chiamato il 112.

L’immediato intervento dei carabineri ha permesso di individuare i due malviventi nascosti nel magazzino della casa.