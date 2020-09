Impianti Forsu di San Benigno e Caluso, dai sindaci della zona una linea condivisa

Venerdì 25 settembre a Chivasso i sindaci di Caluso, Chivasso, Mazzè, Montanaro, San Benigno Canavese e Volpiano si sono riuniti per decidere un percorso comune in merito all'iter di autorizzazione degli impianti di trattamento Forsu (frazione organica del rifiuto solido urbano) di San Benigno e Caluso.

Commenta il sindaco di Volpiano Emanuele De Zuanne: "È ovvio che la decisione spetta alla Città Metropolitana di Torino ma la nostra preoccupazione è che la riunione non sarà in presenza ma online e dunque con una limitazione della possibilità di intervenire".

"La posizione dei nostri enti è quella di porre osservazioni e mozioni, anche attraverso passaggi in Consiglio comunale, per far comprendere come questo territorio sia già gravato da carichi ambientali rilevanti che generano più problemi che risorse".