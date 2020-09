"La nuova edizione del Messale romano", convegno Regionale di presentazione

Sabato 3 ottobre 2020, dalle 9.30 alle 1.30, presso il centro congresso del Santo Volto di Torino, in via Borgaro 1 a Torino, è in programma il convegno di presentazione della terza edizione del Messale romano a cura della Conferenza Episcopale Piemonte e Valle d’Aosta.

PROGRAMMA:

9.30: Saluto del Presidente della Conferenza episcopale del Piemonte e Valle d’Aosta, Mons. Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino

9.40: Preghiera e introduzione ai lavori del Presidente della Commissione Liturgica Regionale, Mons. Gianni Sacchi, Vescovo di Casale Monferrato

10.15: Le novità della Terza Edizione Italiana del Messale Romano, don Paolo Tomatis

10.45: Spunti per la recezione pastorale del nuovo Messale, don Marco Gallo

11.15: Pausa

11.45: Dal libro al gesto: per una rinnovata arte di celebrare

La vocalità della preghiera, prof.ssa Anna Morena Baldacci

Canto e musica nel nuovo Messale, don Carlo Franco

Le ministerialità da attivare, don Silvano Sirboni

12.30: Conclusione del convegno

Per partecipare al Convegno è obbligatorio effettuare l’iscrizione attraverso il FORM a questo link. Al raggiungimento della capienza massima del centro congressi (max 230 posti), le iscrizioni verranno chiuse.

Sarà comunque garantita la diretta streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Torino e sarà possibile reperire la registrazione del convegno sul sito della Diocesi e sul canale youtube dell’Ufficio Liturgico.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Liturgico Diocesano di Torino tel. 011 5156408, email liturgico@diocesi.torino.it

Qui di seguito i video di presentazione del convegno a cura di don Paolo Tomatis e Morena Baldacci (riprese e montaggio di @pierobello).