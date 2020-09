Tempo stabile su Torino e provincia, da venerdì incognita maltempo

Quello appena trascorso è stato un tranquillo weekend caratterizzato da un fortissimo vento. Al Monte Fraieteve Setriere sabato raffiche sino a 132 km/h ad annunciare una giornata di foehn che a Torino Nord stazione meteo Alenia ha fatto toccare i 64,80 km/h alle 1300. E poi benvenuto autunno con minime termometriche precipitate in pianura a 4°C.

Fotografia di una evoluzione che vedrà tempo abbastanza stabile sino a venerdì con poi maltempo, parrebbe forte, ma ancora da confermare.

A Torino avremo questa situazione: da oggi, martedì 29 settembre, a giovedì 1 Ottobre

Tempo in prevalenza poco nuvoloso il mattino, irregolarmente nuvoloso il pomeriggio. Termometro con minime in pianura intorno 8-12°C e massime 17-22°C. Venti per lo più moderati in pianura da ponente.

Da venerdì 2 Ottobre

Possibile marcato maltempo ad iniziare dalla Liguria in estensione al Piemonte con temporali e poi piogge intense e venti forti.

