Cast Bolzonella, il tuo nuovo partner per dispositivi anti-Covid

Attenzione al cliente, trasparenza ed efficienza guidano da 50 anni l'operato di Cast Bolzonella, specialista di abbigliamento da lavoro. E lo fanno anche in tempi di Covid-19, periodo in cui l'azienda ha scelto di ampliare la propria offerta con mascherine e altri dispositivi per la protezione dal Coronavirus.

Una nuova sezione del catalogo presentata su un portale creato ad hoc: www.antinfortunistica-dpi.it. C’è tutto quello che serve per affrontare in sicurezza la quotidianità, sia in ambito lavorativo che privato. Dalle mascherine chirurgiche al gel igienizzante mani a base alcolica, passando per mascherine certificate FFP2 e visiere protettive.

Mascherine protettive Cast Bolzonella: sicurezza e personalizzazione

Tutti i prodotti in catalogo hanno la marcatura CE.

Tra le proposte troviamo le mascherine FFP2, certificate come Dispositivi di Protezione Individuale secondo la normativa 149:2001+A1:2009 e con una capacità filtrante batterica del 94%.

Sono presenti due modelli per andare incontro a tutte le esigenze lavorative: la versione conica, composta da tre strati di tessuto, permette di mantenere la forma in caso di schiacciamento e aiuta a respirare più facilmente grazie all'ampio spazio interno. La versione pieghevole delle mascherine FFP2 è invece realizzata con quattro strati di tessuto non tessuto composito, resistente all'umidità, non tossico e non irritante. Il loro design le rende più compatte rispetto al rigido modello conico, mantenendo un ampio spazio per la respirazione.

Altri articoli disponibili su antinfortunistica-dpi.it sono i due modelli di mascherine chirurgiche, entrambi registrati come Dispositivo Medico presso il Ministero della Salute. E le mascherine lavabili completano la proposta di dispositivi. Queste ultime possono essere personalizzate allineando i colori della maschera a quelli dell'abbigliamento da lavoro. Il logo aziendale viene inserito con una tecnica studiata appositamente che non incide sulle prestazioni in termini di capacità filtrante. In questo modo la mascherina diventa parte integrante della divisa e si ha una riduzione dei costi.

Scegliere di acquistare gli articoli Cast significa avere la certezza di qualità e affidabilità, rivolgendosi ad un’azienda che da 50 anni fornisce abbigliamento professionale certificato a realtà italiane ed estere. Inoltre Cast Bolzonella, opera come venditore all'ingrosso rapportandosi quindi al cliente in prima persona, senza l’intermediazione di agenti o rappresentanti.

L'acquisto dei prodotti anti-Coronavirus avviene tramite il portale dedicato, per aziende e privati, www.antinfortunistica-dpi.it, ma anche su www.acquistinretepa.it, modalità di acquisto riservata alle Pubbliche Amministrazioni.