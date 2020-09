Intraprendi la carriera da libero professionista grazie a Freelanceboard

Sei un dipendente che ha deciso di stravolgere i suoi piani, vorrebbe avviarsi come libero professionista ma prima vuole capire se c’è posto anche per lui e come funziona il mercato dei freelance?

La soluzione c’è e si chiama Freelanceboard, il portale freelance di riferimento in Italia. Oggi ti facciamo conoscere una realtà appena lanciata in Italia che sta riscuotendo già un grande successo di registrazioni e contatti, perché mette in relazione aziende e freelance che hanno voglia di nuove collaborazioni.

Freelanceboard è una piattaforma studiata per offrire opportunità di lavoro snelle e competitive, in un mercato in cui non sempre chi è agli inizi del suo percorso professionale riesce a muoversi con nuovi contatti.

Come funziona se vuoi trovare dei lavori online

Entrare a far parte della community è molto semplice. Con una grafica molto intuitiva e contenuti scritti per arrivare subito all'utente, con pochi passaggi potrai registrarti e diventare un membro del gruppo. Lasci la tua mail e avrai una scheda profilo personale che ti aiuterà a presentarti alle aziende e a far conoscere preparazione e competenze.

Hai lavorato per anni in un'agenzia di comunicazione e ora non vuoi più avere capi? Bene, segna tutto quello che può rendere appetibile il tuo profilo, mostra cosa puoi dare in una collaborazione e perché ti reputi un professionista affidabile.

Una volta creato il profilo personale hai diverse possibilità. Puoi aspettare che un'azienda ti contatti in base a quello che hai scritto oppure puoi far girare il tuo nome con delle collaborazioni utili a prendere punteggio. Sarai tu stesso a candidarti agli annunci di lavoro che reputi attinenti al tuo ruolo. Con la candidatura puoi anche personalizzare la tua voglia di fare, far capire perché vuoi collaborare a quel progetto. A fine lavoro potrai ricevere un feedback dall'azienda, utile per farti conoscere come professionista e dare al tuo profilo più risalto nella community.

Tanti annunci per tutti i lavori

Su Freelanceboard c’è posto per tutti. Ogni giorno vengono caricati tantissimi annunci di lavoro per diverse categorie professionali. Dai lavori più creativi come il mondo dell’arte, il design e la fotografia, a quelli più tecnici sulla programmazione web o legati al mondo edile, finanziario o assicurativo. Sulla piattaforma è possibile trovare collaborazioni con commercialisti, esperti legali, geometri o architetti freelance ma anche traduttori specializzati in diverse lingue. Come azienda

puoi avviare collaborazioni con digital copywriter, project manager o creative director. Insomma, è un mondo vasto pensato per dare lavoro a chi ha bisogno di farsi un nome o ce l’ha già ma vuole approcciarsi a nuove realtà e collaborare con team diversi dai soliti con cui collabora.

Tanti vantaggi per tutti i professionisti

Non solo annunci quindi ma anche un sacco di vantaggi per freelance e aziende. In breve questi i più importanti:

iscrizione per i freelance gratuita fino al 31 dicembre 2020

inserimento di annunci per le aziende senza nessuna commissione

nessun limite al caricamento di nuovi progetti

aggiornamento costante di informazioni tematiche sul blog della piattaforma

flessibilità ed elasticità professionale nelle collaborazioni

continua possibilità di mettersi alla prova come professionista o azienda

esperti in più ambiti da contattare e con cui creare relazioni

fare rete attraverso una community di valore

possibilità di scelta nel tipo di collaborazione (fissa con freelance con cui ci si trova bene o sempre diversa in base a esigenze di progetto o voglia di cambiare)

visibilità degli annunci e dei profili della piattaforma

riduzione delle distanze geografiche e totale libertà nella collaborazione

varietà dell'offerta e della tipologia di annunci sul marketplace