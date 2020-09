Lavorare con i migliori filati on line a maglia e uncinetto

Lavorare a maglia e all'uncinetto con i filati on line è una passione che accomuna soprattutto tantissime donne, ma anche il mondo maschile comincia ad affacciarsi a questa vecchia arte con curiosità.

La qualità delle materie prime, dei gomitoli, è un aspetto fondamentale, insieme al design, affinchè un progetto sia all'altezza delle aspettative. Come per un cuoco la bontà degli ingredienti è un fattore chiave, anche per chi si dedica al knitting, usare un filato top o di scarsa qualità fa la differenza.

Oggi si possono trovare gomitoli in commercio in tante maniere, in maniera tradizionale nelle mercerie sotto casa, anche se spesso sotto casa proprio non sono, oppure su negozi online specializzati nella vendita filati online.

Filati online shopping

Per scegliere bene ad esempio filati cotone online è importante che il sito abbia delle descrizioni dettagliate, delle immagini dei gomitoli fatte bene e dalla dimensione importante affinché si possano vedere bene i colori e le trame dei fili. Un altro aspetto che abbiamo riscontrato essere importante nella vendita on line filati è anche la possibilità di abbinare dei progetti di maglia e uncinetto. Per questo consigliamo shop che non vendono solo gomitoli, ma soprattutto quelli che mostrano il progetto con quel filato on line.

Anche in questo settore le stagioni sono ben definite, un po' come nella moda e a inizio settembre e ottobre salgono in maniera importante le ricerche di vendita lana on line in preparazione della stagione invernale che arriva poco dopo.

Approcciandoti alla vendita online filati, ti consigliamo di usare sistemi di pagamento elettronici, come carte di credito, PayPal o anche PostePay che hanno un livello di sicurezza altissimo di fronte a frodi. Anche il bonifico bancario è una buona soluzione ma perdi quell'immediatezza nell'invio della spedizione, in quanto il rivenditore deve visualizzare l’avvenuto bonifico e quindi la merce partirebbe qualche giorno dopo. Poi c’è il contrassegno, ovvero il pagamento alla consegna, che però sconsigliamo in quanto i corrieri, offrono questo servizio agli shop online, ma è a pagamento, cosa che si ribalta sul consumatore finale che si trova a pagare un extra anche di diversi euro. Piuttosto acquista una prepagata, usala per i tuoi acquisti online e avrai solo vantaggi.