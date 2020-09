La voce dei rifugiati come un fiume sonoro: a Torino la nuova performance di Yuval Avital

Il distretto CasaBottega e GAM Torino presentano Rivers, progetto dell’artista multimediale, musicista e compositore israeliano Yuval Avital. Nato a Gerusalemme nel 1977 e residente a Milano, è conosciuto per le sue installazioni sonore e visive, performance collettive che coinvolgono masse sonore nella creazione di rituali contemporanei, opere icono-sonore, quadri multimediali complessi e per lo sviluppo di progetti tecnologici, realizzati anche con l’apporto di intelligenza artificiale in spazi pubblici, siti di archeologia industriale, teatri e musei, sfidando le tradizionali categorie che separano le arti.

Rivers è una composizione-performance <wbr></wbr>nella quale la voce e il gesto si incontrano in un’esperienza spaziale e sensoriale, invitando il pubblico a immergersi e a ricercare un incontro intimo e umano.

I due elementi principali dell’opera sono due fiumi che si intrecciano, il fiume naturale e quello umano: un ensemble vocale (crowd music) composto principalmente da rifugiati non-musicisti che usano la loro voce come strumento di espressività e come “testimonianza d’arte”, e altoparlanti che riproducono elaborate registrazioni sonore delle acque correnti locali, registrate da Avital nei luoghi in cui la performance ha luogo.

La performance è strettamente correlata al laboratorio che l'ha preceduto, svoltosi dal 21 al 25 settembre negli spazi di Via Baltea 3 in Barriera di Milano, condotto dal Dipartimento Educazione della GAM con Cristina Pistoletto (presidente di Responsability) e la supervisione dello stesso Avital.

La performance sarà presentata oggi, martedì 29 settembre, alla GAM, alle 17 e alle 18, negli spazi della rinnovata Collezione del ‘900, e mercoledì 30 settembre alle ore 18 in piazza Foroni.

Per l'occasione, Avital donerà due opere della serie Rivers alla collezione del museo.