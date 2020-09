L'omaggio artistico di Etnik ai bambini della scuola primaria Margherita di Savoia di Torino

"Una finestra che si apre su un mondo fantastico”: viene descritta così la nuova opera d'arte realizzata da Etnik sul muro di fronte alla scuola primaria Margherita di Savoia, in Via Pietro Thouar a Torino. Lo street artist, nato in Svezia ma residente a Torino, è attivo da oltre vent'anni e può vantare lavori sui muri di città come Chicago, Parigi, San Paolo e Lisbona.

L'opera ha l'obiettivo di essere un omaggio a tutte le bambine e tutti i bambini: “L'idea – fanno sapere dall'entourage di Etnik – è nata durante il lockdown: dopo sette mesi lontani da scuola, vuole suggerire un'immagine positiva. Il mix di graffiti lettering, geometrie, tipiche architetture dell'artista ed elementi naturali racchiude in pieno il suo stile”.