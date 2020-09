Ztl, il Comune proroga la sospensione: libero ingresso in centro anche a ottobre

A Torino la Ztl rimarrà sospesa ancora un mese. A renderlo noto è Maria Lapietra, assessore alla Viabilità del Comune di Torino: la zona a traffico limitato, che regola l’accesso dei veicoli nel centro cittadino, avrebbe dovuto tornare attiva da domani, ma verrà sospesa per tutto il mese d’ottobre.

Salvo ulteriori comunicazioni, infatti, si riprenderà a pagare dopo il ponte di Ognissanti. “In questo periodo porteremo avanti studi più accurati dei flussi del traffico. E’ il momento di farlo, per dare una risposta a cittadini e commercianti” ha spiegato Lapietra.

Per tutto ottobre rimarrà quindi libero l’accesso alla Ztl nella fascia compresa tra le 7:30 e le 10:30. Per gli automobilisti che hanno acquistato il permesso, quest’ultimo verrà prorogato per una durata uguale al periodo non utilizzato in cui la Zona Traffico Limitato è rimasta sospesa.