Come attrarre nuovi clienti grazie alla rete e ai contenuti web

Sei in difficoltà dopo mesi di stop e ti stai chiedendo come attrarre clienti grazie alla rete e ai vantaggi della tecnologia? SCRIB è la risposta! Dopo anni di ricerca e sviluppo, è finalmente disponibile un potente software cloud in grado di rendere il computer un generatore di contenuti web di qualità, già ottimizzati per i motori di ricerca e perfetti per aumentare il traffico e i click su qualsiasi e-commerce o sito web professionale. Il mondo di Internet si evoluto molto negli ultimi vent’anni ed è diventato sempre più indispensabile per chiunque. Gli acquisti on line sono entrati a far parte della vita di tutti i giorni e milioni di imprenditori sfruttano quotidianamente il web per vendere prodotti e servizi professionali di ogni tipo. Ma qual è il segreto per essere scelti, visitati e contattati al posto di centinaia, migliaia di concorrenti? Semplice: bisogna avere tutte le carte in regola per comparire col proprio sito ai primi posti delle ricerche su Google.

COME ATTRARRE CLIENTI SU INTERNET? LA SEO È LA RISPOSTA!

SEO è l’acronimo di Search Engine Optimization, cioè “ottimizzazione per i motori di ricerca”. Google premia i siti che pubblicano contenuti testuali originali, ben scritti e formattati secondo determinate regole, mentre penalizza le pagine copiate, mal strutturate e sgrammaticate. In poche parole, il re dei motori di ricerca ci tiene a suggerire ai propri utenti siti web di qualità e in grado di soddisfare più facilmente le loro esigenze, rappresentate dalle parole chiave utilizzate in fase di ricerca (ad esempio, “falegname Torino”). La risposta alla domanda “come attrarre clienti su Internet?” è la seguente: scrivendo e pubblicando testi ottimizzati per piacere a Google o pagando un SEO copywriter per farlo. Clicca qui se vuoi capire come attrarre clienti senza dover studiare tutte le complicate regole SEO di Google Mandare avanti un’azienda e avere anche il tempo di creare, revisionare e pubblicare periodicamente online degli articoli da “dare in pasto a Google” per migliorare il proprio posizionamento SEO non è per niente facile, così come disporre di fondi adeguati per acquistare contenuti web di qualità scritti da redattori esperti. Per eliminare il problema sul nascere, alcuni programmatori italiani hanno pensato, ideato e brevettato SCRIB, una straordinaria risorsa che permette di delegare direttamente al computer il compito di generare automaticamente testi già ottimizzati per Google.

COME ATTRARRE CLIENTI TRAMITE SCRIB? SEMPLICEMENTE USANDOLO!

SCRIB ha un funzionamento molto semplice, ma nasconde un “cuore” avanzato e in perenne miglioramento. In sostanza, il software si nutre di informazioni basilari legate a qualsiasi tipo di business, che coincidono con le famose 5W del giornalismo anglosassone (tradotte in “quando, cosa, chi, dove, perché”). Una volta stabilito il tipo di attività da promuovere a livello testuale, SCRIB è capace di sfornare centinaia di articoli SEO dotati di senso compiuto, mischiando in modo intelligente le informazioni ricevute e assicurandosi di evitare periodi copiati da un testo a un altro. E può farlo sia in lingua italiana, sia in lingua inglese! La tentazione di copiare e incollare materiale testuale per “arricchire” i contenuti web è comune anche a parecchi redattori esperti, specialmente quando i tempi di consegna del materiale si fanno sempre più stringenti. Purtroppo (anzi, per fortuna!) Google considera questa pratica fortemente scorretta e priva di qualsiasi valore aggiunto e, una volta individuato un testo copiato all’interno di una pagina, penalizza pesantemente il sito che lo ospita, togliendogli posizioni e visibilità nelle ricerche delle persone. “Evitando di copiare” è sempre un’ottima risposta alla domanda “come attrarre clienti in rete?” e SCRIB è stato progettato apposta per impedire a chi lo usa di ottenere articoli duplicati e dannosi per la reputazione del proprio sito. SCRIB è una risorsa portentosa sia per chi non può permettersi di assoldare un SEO specialist, sia per un redattore SEO professionista desideroso di aumentare a dismisura la propria produttività. La capacità del software di “scrivere” in un lampo una montagna di testi diversi e perfettamente leggibili è irraggiungibile da qualsiasi essere umano e la velocità è un elemento chiave per emergere dall’anonimato in rete. Più un sito contiene testi posizionati su Google tramite parole chiave differenti, più migliora la sua reputazione e attira visitatori. E ricevere più visite, per un’azienda o un professionista, significa ottenere più contatti, più richieste di preventivi, più ordini, più prodotti venduti, più nuovi clienti e più fatturato.

SCRIB TI SPIEGA COME ATTRARRE CLIENTI CON LA SOLA FORZA DEL TUO BUSINESS

I testi generati da SCRIB migliorano il posizionamento su Google con la sola forza delle parole chiave e dei contenuti presenti al loro interno. Nessuna forzatura, niente click a pagamento, niente scorciatoie o tariffe aggiuntive da pagare per restare in pole position: la visibilità ottenuta tramite le funzioni di SCRIB e un uso intelligente della SEO è naturale, duratura e costantemente monitorabile, correggibile e migliorabile. Vuoi far risaltare il tuo sito o il tuo e commerce rispetto alla concorrenza? Dai una occhiata qui sul sito di SCRIB e scopri come fare.