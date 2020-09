Scalping nel trading

Lo scalping è un tipo di trading molto dinamico e veloce in cui il trader apre e chiude le operazioni in pochi secondi o minuti in modo da ottenere un piccolo profitto a ogni operazione. Questa strategia viene applicata un gran numero di volte per sessione, quindi una delle caratteristiche del broker per chi fa scalping è quella di essere dedicato al trading veloce ei cui indicatori aiutano in questo tipo di operazioni.

Lo scalping è una tecnica di trading che consiste nell'acquisto e nella vendita di prodotti finanziari in tempi brevissimi. Lo scalper si accontenta di ottenere solo pochi pips sul mercato.

Lo scalping o speculazione viene spesso effettuato su derivati ​​e con significativi effetti leva. Il ritorno sull'investimento in ciascuna posizione è piccolo rispetto al rischio assunto, ma il vantaggio risiede nel numero di posizioni positive.

Un DAX30 Scalper, ad esempio, è una persona che fa lo scalper in borsa.

I profitti ottenuti sono relativamente piccoli a causa del piccolo movimento ricercato, quindi lo scalper moltiplica il numero delle tue operazioni e utilizza una leva maggiore rispetto allo swing Trader. Quando si opera a brevissimo termine, si cerca di sfruttare le più piccole fluttuazioni del mercato per il trading.

È anche il modo più veloce per fare trading dopo il trading ad alta frequenza. Tra queste due tecniche di trading, la tecnica dello scalping è davvero l'unica accessibile al trader al dettaglio, poiché il trading ad alta frequenza richiede costose attrezzature professionali e una connessione Internet eccessivamente veloce.

Gli scalper non seguono le solite regole di gestione del denaro, come il 2% di rischio azionario per regola di trading commerciale.

Come fare trading a brevissimo termine in Scalping

Ti stai chiedendo come fare lo scalping o vuoi trovare una strategia di trading a breve termine? Il primo passo per diventare uno Scalper professionista è imparare le basi del Forex Trading e poi vedere se questo approccio è giusto per te. Un account demo ti consente di simulare questo in condizioni reali.

Lo scalping dipende anche da quanto tempo dedichi allo sviluppo della tua strategia Forex e se sei veramente interessato allo scalping Forex. È un modo d'investire con un forte livello di leva, quindi la gestione del denaro e la gestione degli ordini nel mercato Forex è essenziale.

L'ottimizzazione del trading a breve termine richiede volatilità e sufficiente liquidità nel mercato. Ecco perché per lo scalping è meglio utilizzare asset come valute e indici.

Per questo motivo, fare trading online con Scalping è preferibile utilizzare asset come valute e indici. Tra le materie prime, i buoni asset sono l'oro (oro) e il petrolio (WTI o Brent). Altri prodotti sono meno attraenti perché la distribuzione è troppo ampia.

Tieni presente che possiamo fare trading online con Scalping in quasi tutti gli strumenti finanziari liquidi, purché lo spread sia adatto a noi e abbiamo una strategia di scalping per lo strumento finanziario in questione.

5 passaggi per essere un PRO in Scalping

Identificare le condizioni di mercato (bassa volatilità o alta volatilità)

Identifica quale strumento è vantaggioso per lo scalping.

Identifica il trend: uptrend, downtrend o range.

Identifica i livelli chiave di supporto e resistenza in più unità di tempo

Assumi posizioni di trading nel mercato in base a ciascuna strategia, gestione del denaro e piano di trading.

Ogni scalper professionista ha il proprio metodo personale di analisi del mercato azionario o del mercato azionario, ma ci sono molti scalper che considerano:

Livelli chiave della giornata

Il calendario economico, soprattutto per una strategia di Scalping basata sulle notizie Forex

Supporti e resistenze prima di entrare in posizione.