Proiezioni su palazzi e muri di Torino: CAMERA festeggia in notturna i suoi 5 anni

Nella serata di giovedì 1 ottobre, giorno del quinto compleanno di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, a partire dalle 21, balconi, finestre, palazzi e muri della città diventeranno il palcoscenico di una festa collettiva, dedicata alla fotografia e all’immagine: tutta la città, infatti, è stata invitata a partecipare a ESTERNO NOTTE, il grande evento di proiezioni diffuse per le vie e i quartieri di Torino, dove i balconi e le finestre diventeranno piattaforme da cui proiettare fotografie o video con cui animare le facciate dei palazzi di fronte.

Il tema comune è lo stupore, sentimento che riempie l’animo di chi lo prova. CAMERA l’ha scelto con la volontà di colmare, con le immagini, lo spazio urbano lasciato vuoto nei mesi passati, ma anche per far dialogare una dimensione visiva, che è sempre più digitale e smaterializzata, con gli ambienti della vita fisica e tangibile di tutti noi.

A ESTERNO NOTTE partecipano più di sessanta fra realtà, enti, istituzioni e gallerie torinesi e, con a loro, ci sono privati cittadini che hanno aderito ad una call pubblica lanciata da CAMERA per estendere il più possibile la magia dell’immagine e la voglia di esprimersi.

Sul sito e sui social di CAMERA è disponibile una mappa dell’evento, grazie alla quale individuare i luoghi delle proiezioni e programmare il proprio percorso fra i tanti frammenti di stupore proposti nella serata del primo ottobre. Tutte le proiezioni saranno infatti fruibili gratuitamente, passeggiando per strada o affacciandosi dal proprio balcone, senza quindi incorrere nel rischio di assembramenti.

Per l’occasione Musei Reali e CAMERA effettueranno un’apertura speciale al pubblico fino alle ore 21. In queste sedi sono infatti ospitate due grandi mostre fotografiche, Capa in color e Paolo Ventura. Carousel che presentano gli antipodi del linguaggio fotografico: il racconto del reale e la fascinazione per l’immaginario. In entrambi i casi, a guidare il visitatore in mostra, è lo stupore.

La stessa sera CAMERA partecipa ad ESTERNO NOTTE con un doppio appuntamento:

-alle ore 21.00, sulla facciata della chiesa di San Michele Arcangelo in via Giolitti, CAMERA proietta una selezione di fotografie delle quaranta mostre realizzate nei suoi primi cinque anni, da Boris Mikhailov a Man Ray, da Sandy Skoglund a Francesco Jodice. Un’occasione per ripercorrere insieme la nostra storia, attraverso le immagini che più ci hanno fatto sognare, un percorso che tocca anni e situazioni differenti e che ci ricorda la capacità di questo linguaggio di raccontare e raccontarci.

-alle ore 22.00 e 23.00, nel cortile interno di CAMERA, si presenta “Bersaglio”, la nuova installazione del collettivo multimediale SPIME.IM, progetto creato appositamente per festeggiare il compleanno. L’evento è organizzato in collaborazione con il Torino Fringe Festival.

Grazie ad un sistema di analisi appositamente realizzato, le fotografie provenienti dagli archivi dei partner di CAMERA – Intesa Sanpaolo, Eni e Lavazza – saranno interpretate in tempo reale come una partitura musicale, dando luogo alla creazione e alla manipolazione di eventi sonori direttamente estrapolati dalle immagini. Tale operazione consentirà di accostare al mondo visivo evocato dalle fotografie, un mondo sonoro che ne rafforzi il potenziale evocativo e sia con esse intimamente interconnesso. Un viaggio attraverso immagini iconiche, intervallato da istantanee di attualità, accompagnerà lo spettatore in un percorso sensoriale inedito.

Per partecipare alla performance è necessario prenotare a prenotazioni@camera.to. Verranno accettate le prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili.

Elenco delle oltre 80 realtà cittadine che hanno aderito ad ESTERNO NOTTE

A Pick Gallery – Accademia Albertina di Belle Arti – Almanac Inn – Archivio di Stato – Archivio Superottimisti con Luoghi Comuni San Salvario, Eria Foodlab, Officina Con-temporanea –Associazione A come Ambiente – Associazione Culturale Migma & Liquidstone – Associazione culturale Recontemporary – Associazione Flashback – Associazione Museo Nazionale del Cinema – Associazione Piemonte Movie – Bagni pubblici di Via Agliè – Bianco Tangerine – CAMERA Centro Italiano per la Fotografia – Chiono Reisovà Art Gallery – Circolo degli Artisti – Compagnia di San Paolo con Fondazione 1563 – Cripta 747 con Mara dei Boschi – Cumiana15 – Davide Paludetto Arte Contemporanea – Fondazione per l’architettura Torino con ordine Architetti Torino – Fondazione Tancredi di Barolo - MUSLI Museo della scuola e del libro dell’infanzia – Galleria Febo e Dafne – Galleria Franco Noero – Galleria In Arco – Galleria Peola Simondi – Galleria Giorgio Galotti – I.I.S. Bodoni Paravia – IED Istituto Europeo di Design – Impasse – Jest – MAU Museo Arte Urbana – Mazzoleni Art – Mucho Mas! – Musei Reali – Museo Della Sindone e Studio di Architettura Base – Museo Egizio – Museo Ettore Fico – Museo Storico Reale Mutua – NH Collection Piazza Carlina – Officine CAOS e Teatro Stalker – Oggetti Specifici e Progetto Diogene – Progetto Marabù con Casa nel Parco - Fondazione Mirafiori – Palazzo Madama – Paratissima – PAV Parco Arte Vivente – Phos Centro Polifunzionale per la Fotografia e le Arti Visive – Quartz Studio con Ö Nordic Things, Van Design Studio, Truly Design Studio, Qui in Vanchiglia, Touberi Restaurant – Scuola Holden – Seeyousound – Streeen – Studio Arteco - Mattia Macchieraldo – The Phair Photo Art Fair con The Others, Pepe, Associazione Borgo Nuovo – Torino Fringe Festival con CAMERA – Torino Graphic Days e Toolbox coworking – Tosetti Value – UNDUO Laboratorio di architettura – Van Design Studio – VANNI Showroom – YIT Architetti e Spazioundicizerosei – Zida di Federica Salvatori.

I festeggiamenti del quinto compleanno di CAMERA sono possibili anche grazie alla presenza di numerosi sponsor: K-WAY®, Culti Milano, CWS, Domori, Montenegro, Casa della piada, Birra GHOST, Squillari Arti Grafiche, Gruppo Promos, Le Officine Poligrafiche Mcl.

Le iniziative sono patrocinate dalla Città di Torino e in collaborazione con l’Istituto Europeo di Design, Torino Fringe Festival e FIAF.