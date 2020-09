Torino Design of the City torna dall’1 al 29 ottobre

Torino Design of the City, forte delle esperienze acquisite nelle scorse edizioni, torna in città dall’ 1 al 29 ottobre caratterizzata da appuntamenti sia in presenza, sia online, a causa delle restrizioni determinate dal Covid-19.

La manifestazione, che offrirà al pubblico un mese ricco di eventi, incontri, laboratori, mostre, rassegne e due importanti momenti organizzati dal Comune di Torino in programma il 16 e il 29 ottobre, è un progetto della Città di Torino con il sostegno di Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Camera di commercio di Torino, Politecnico e Università degli Studi di Torino, realizzato con Turismo Torino e Provincia e in collaborazione con il Tavolo Consultivo del Design (che interessa circa 50 soggetti pubblici e privati).

“Con l’edizione 2020 – sottolinea Francesca Leon, Assessora alla Cultura della Città di Torino - continua anche quest'anno il lavoro della Città di Torino sul Design attraverso incontri in cui affrontare l'analisi, l'approfondimento dei punti di forza e di debolezza della filiera e la costruzione di reti a livello nazionale e internazionale. Mi auguro che questa quinta edizione sia un nuovo stimolo nella valorizzazione del lavoro di questo comparto del nostro territorio”.

In particolare la Città ha organizzato due importanti eventi. L'appuntamento di venerdì 16 ottobre prevede la firma - insieme ai delegati della Città Creative UNESCO italiane - di un Protocollo in cui delineare future linee di lavoro comuni da condividere con le nuove città creative nominate di recente, tra le quali la piemontese Biella. L'obiettivo è rafforzare la rete e costruire progetti di collaborazione tra Città Creative UNESCO italiane a livello regionale e nazionale.

Sarà inoltre possibile assistere online e in inglese alle tavole rotonde previste nell'ambito dell'incontro delle Città Creative UNESCO del Design, quest'anno ospitato online da Graz in collaborazione con St. Étienne, che si concentra sugli aspetti sociali, intelligenti e sostenibili dello sviluppo urbano. Tra gli ospiti Andrea Paoletti, Charles Landry e Aglaée Degros. La Città parteciperà al tavolo del 6 ottobre presentando il progetto ‘Smart City’.

Il 29 ottobre, invece, il Comune di Torino, in collaborazione con il Circolo del Design, ha organizzato una giornata dedicata alla presentazione della ricerca “Torino Città del Design”.

Si tratta di un lavoro - a cura della Fondazione Santagata per l’Economia della Cultura con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Camera di commercio di Torino - che ha delineato i comuni elementi identitari, le visioni e i bisogni espressi dagli attori del comparto del design cittadino (progettisti, designer, aziende, enti di formazione, studenti, istituzioni culturali) e che costituisce la base per costruire le linee di intervento che l'Amministrazione metterà in campo nei prossimi anni e che racconterà durante la giornata.

Una testimonianza di come l'attività di Torino sul design prosegua attraverso l'analisi, l'approfondimento dei punti di forza e di debolezza della filiera e la costruzione di reti a livello nazionale e internazionale.

Accanto a queste due iniziative della Città, il programma di Torino Design of the City raccoglie anche quest'anno quelle organizzate dagli Enti che lavorano sul Design e aderiscono al Tavolo Consultivo. Da Graphic Days, che apre con ‘Transitions’ e indaga i paradigmi e gli scenari relativi alla società e all'ambiente e le loro transizioni, fino a Utopian Hours, l'ultima rassegna nel cartellone, che tratterà il tema ‘The City At Stake’ andando al cuore del problema: l'identità e la ragion d'essere della città sono oggi profondamente in discussione.

E ancora, solo per citarne alcuni, Torino Fashion Week, la Visita virtuale al Campus ONU di Torino, la mostra LINGOTTO LIVES & RE-LIVES, Masterclass 2020 sulla resa accessibile di un museo, la rassegna Unico. Art design che mette in luce la natura ibrida ed esclusiva delle opere di art-design, accanto alla mostra proposta da Sant’Agostino casa d'Aste, la presentazione dei risultati della ricerca e del concorso di idee Felicità Civica, gli appuntamenti al MAUTO e molti altri incontri, iniziative e rassegne.

In calendario anche le performances come VIA SACCHI RE-LIVE; le iniziative di Hackability, che si è recentemente aggiudicata la Menzione d’Onore del XXVI Premio Compasso d’Oro ADI; la presentazione - a cura di Fondazione Santagata - di una survey internazionale sulla domanda di sostenibilità espressa dai siti UNESCO; l’inaugurazione della sede rinnovata di Urban Lab e gli appuntamenti del Festival Bottom Up!.

Gli appuntamenti e gli approfondimenti sono consultabili sul sito www.torinodesigncity.it.