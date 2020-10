Moncalieri, paura per una Panda che si ribalta alla rotatoria Boffa: solo ferite lievi per il conducente

A vedere l'auto ribaltata in quel modo si è tenuto subito per il peggio, invece il guidatore della Fiat Panda è uscito con le sue gambe ed è stato lui a chiamare i soccorsi e la Polizia locale.

E' successo nella mattinata di oggi, giovedì 1° ottobre, alla rotatoria Boffa di Moncalieri, tra via Martiri e corso Savona, quando la vettura, forse a causa dell'alta velocità, è stata protagonista di un incidente che ha paralizzato il traffico nell'area per diversi minuti. Non ci sono state altre vetture coinvolte.

Il conducente ha riportato ferite lievi e ha rifiutato il ricovero all'ospedale Santa Croce.