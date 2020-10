Condannato per violenza sessuale a Torino, da alcuni mesi era latitante: la Polizia lo arresta a Neive

La prima sezione della Mobile della Polizia di Stato nei giorni scorsi ha rintracciato e arrestato un uomo del 1979 di nazionalità macedone (M.S.), condannato in via definitiva dalla Corte d'Appello di Torino per violenza sessuale aggravata, commessa quattro anni fa nel capoluogo di regione.

L'uomo deve scontare una condanna a tre anni. Oltre a questo, è stato interdetto dall'uffucio di tutore e dai pubblici uffici.

Si era sottratto alle ricerche da qualche mese e risultava pertanto latitante. Nel frattempo aveva cambiato zona, trasferendosi a Neive, dove era regolarmente assunto come bracciante agricolo nelle vigne, al pari di tanti suoi connazionali. Proprio questo è stato l'elemento che ha permesso di circoscrivere l'area di ricerca.

Una volta accertata la sua presenza, è stato arrestato e condotto in carcere, dove sconterà la pena.