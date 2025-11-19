Nuovo incendio in via Carmagnola, questa volta va a fuoco una bicicletta

Un nuovo incendio nella notte ha riportato l’attenzione su via Carmagnola, nel quartiere Aurora. Secondo quanto denunciato da Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7, intorno alle 3.30 una bicicletta parcheggiata davanti ai civici 10-12 avrebbe preso fuoco. Un episodio che, nelle sue parole, “non sarebbe il primo registrato nella stessa area”.

Altri casi avvenuti negli ultimi mesi fanno salire il sospetto, come quello del 3 marzo, quando - sempre secondo la sua ricostruzione - un’automobile parcheggiata nello stesso tratto di strada era stata data alle fiamme. "Una giovane residente - racconta Alessi -, ha denunciato comportamenti minacciosi da parte di un uomo che frequentava la zona. E guarda caso il 22 ottobre l'auto della stessa ragazza è stata interessata da un incendio che ha danneggiato anche la vettura vicina".

“Troppe coincidenze, è difficile pensare a episodi isolati” afferma Alessi, riportando la forte preoccupazione degli abitanti della via. I residenti, spiega, parlano da tempo di una condizione di degrado, microcriminalità e tensione sociale che interesserebbe l’intero quartiere Aurora.

Da qui l’appello alla Città: “Serve un intervento prima che accada qualcosa di più grave”, conclude Alessi, chiedendo maggiore attenzione e misure di prevenzione.