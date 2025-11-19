Si allaga l'alloggio popolare, intervengono i vigili del fuoco

Allarme e disagi in via Pacini 2, alle case Atc del quartiere Barriera di Milano, dove nella giornata di domenica una residente del secondo piano ha segnalato un importante problema di infiltrazioni d’acqua nella propria cucina. Secondo quanto riferito dalla donna, la perdita sarebbe partita dall’alloggio sovrastante, dove la vasca da bagno presenterebbe problemi di scarico. Una situazione che ha portato l'inquilina a chiamare direttamente i vigili del fuoco.

"La perdita - spiegano dagli uffici -, non era stata segnalata, ma, una volta ricevuta la comunicazione gli operatori sono intervenuti immediatamente, anche di domenica”. L’intervento ha consentito di individuare e risolvere la perdita proveniente dal piano superiore.

"Appena informati siamo arrivati e abbiamo sistemato il guasto. Ora, non appena i muri saranno asciutti, procederemo con il ripristino del soffitto danneggiato" concludono da Atc.