La Municipale 'scorta' una famiglia di cinghiali a spasso lungo via Bologna

Questa notte, a seguito di una segnalazione, gli agenti del Reparto Radiomobile e del Comando Sezione VI della Polizia Municipale hanno scortato una famiglia di cinghiali avventuratasi per le strade della città.

I ‘civich’ hanno individuato gli animali selvatici mentre si muovevano indisturbati e tutto sommato tranquilli lungo via Pacini improvvisando, in attesa dell'arrivo dei veterinari dell'ASL e tenendosi a debita distanza di sicurezza, una vera e propria scorta per l'accompagnamento degli animali in una zona lontana da strade e abitazioni e, soprattutto, per evitare che cittadini e automobilisti si trovassero inavvertitamente a contatto con la piccola famiglia.

I tre cinghiali sono stati accompagnati lungo via Ternengo e successivamente in via Bologna, all'altezza del supermercato Lidl, poi in via Cimarosa e, infine, sono stati ancora visti muoversi verso le aree verdi del parco della Colletta ai piedi della collina, dove hanno fatto perdere le loro tracce.