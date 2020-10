“In vendita o in affitto”: il deserto di via della Misericordia un esempio di pedonalizzazione fallita in centro [FOTO]

Nella Torino che guarda alle pedonalizzazioni, via della Misericordia è forse l’esempio peggiore da prendere in considerazione. O meglio, potrebbe essere preso come caso per una progettazione da rivoltare completamente, nella speranza di una buona riuscita.

Silenzio, negozi chiusi o in affitto e il deserto accolgono le poche persone che camminano tra via Garibaldi e via Barbaroux, due vie centralissime e di passaggio. In via della Misericordia, con la sua chiesa sullo sfondo, pare non esserci anima viva . Basta fare un giro in pieno giorno, magari durante una pausa pranzo, per rendersi conto che il passaggio è inesistente: alle 12:30 di una normalissima giornata lavorativa l’unico segno di vita presente è un furgone della Bartolini, intento a consegnare un pacco a un residente.

Nessuno, o quasi, ci transita o si ferma in uno dei locali, salvo due uomini presso l’enoteca vicina all’incrocio con via Barbaroux, il solo esercizio commerciale a resi insieme al ristorante toscano a metà della via. Tutto il resto sono vetrine vuote e spente. “Vendesi locale commerciale da 115 mq” recita il cartello appeso fuori dalla libreria Pop Heart, stesso discorso per il locale che fu del tatuatore Whiteraven e il negozio vicino. Serrande abbassate anche per l’autosilos. Non va meglio al negozio di pelletteria Maga Magò: anch’esso, come gli altri, in vetrina espone un annuncio che sa di bandiera bianca, di resa. In via della Misericordia i negozi sono quasi tutti in vendita o in affitto.

“Pensare che basti togliere le automobili dalla strada per far fiorire socialmente e commercialmente una via qualsiasi è drammaticamente sciocco ed ingenuo: via della Misericordia è la rappresentazione plastica del fallimento di quest'idea così superficiale” attacca Alberto De Reviziis, commerciante del centro. “Tutte le città hanno bisogno di sfoghi pedonali, anzi più una città è turistica e più sfoghi pedonali necessiterà, ma Torino non è una città turistica al pari di Parigi, Londra o Istanbul: Torino è una città per la quale val bene una visita di qualche giorno, talvolta solo un weekend ma da qui a trasformarla in un parco dei divertimenti è ridicolo quanto deleterio” conclude il fondatore del comitato No Ztl prolungata e a pagamento a Torino.