"Non ci sono le condizioni per un'alleanza organica tra Pd e Movimento Cinque Stelle a Torino, per la formulazione di un candidato unico per il futuro sindaco". Chiude la porta a un'esperienza giallorossa-sabauda, l'ex primo cittadino della città della Mole.

E lo fa dalle frequenze televisive della trasmissione "Omnibus" di La7. E alla domanda sulle sue future intenzioni, proprio Fassino ribadisce: "Non intendo candidarmi alle amministrative del 2021".