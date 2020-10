Da Collegno fino in centro Italia per portare aiuto a chi ne ha bisogno

Tendere una mano verso chi ne ha più bisogno, in un atto di solidarietà che prosegue da quattro anni. Un impegno costante, quello dell'Associazione Savonera, che dal 2016 raggiunge le zone terremotate del centro Italia per consegnare aiuti in luoghi rimasti profondamente feriti dalla tragedia.

Dopo una lunga preparazione e grande costanza, infatti, i ragazzi di Collegno, sempre in prima fila per sostenere coloro che ne hanno bisogno con le loro azioni, hanno preparato per settimane prodotti e scatoloni, che sono stati caricati su un furgone per partire così in direzione centro Italia.

Venerdì notte, infatti, un gruppo di ragazzi è salito su un furgone, per iniziare così le consegne. Tra i prodotti consegnati dall'Associazione Savonera, capitanata da Alessio Spampinato, ci sono non solo 160 sacchi di pellet, importanti per affrontare il prossimo inverno, generi alimentari a lunga conservazione, prodotti per la pulizia, abiti invernali, pannolini, alcuni elettrodomestici, ma anche mascherine e gel igienizzante.