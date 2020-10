Oggi la settima edizione della Fiera di Stupinigi

Si tratta dell'evento conclusivo della festa di San Matteo, che la città di Nichelino ha dedicato anche quest'anno al suo santo patrono, con manifestazioni e appuntamenti iniziati il 17 settembre. Alle ore 11 è prevista l'inaugurazione dell'evento alla presenza delle autorità, in particolare dei sindaci dei Comuni che hanno firmato il Protocollo d'Intesa per la valorizzazione di Stupinigi.

Alle 12 spazio alle tavolate della ristorazione. Fino alle 18 la fiera commerciale si snoderà lungo i viali di viale Torino (per l'occasione chiuso al traffico). Per tutta la giornata: esposizione di veicoli elettrici ed esibizioni di associazioni locali. In più: dimostrazioni didattiche per grandi e piccini.

"La Fiera di Stupinigi è da anni un appuntamento imperdibile - dicono il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, l'assessore all'Agricoltura Valentina Cera e l'assessore ai Grandi Eventi Giorgia Ruggiero - Anche quest'anno ci saranno occasioni di riflessioni e si potranno vedere le esposizioni delle eccellenze del territorio. E si potranno gustare ottime specialità: un evento che valorizza e fa conoscere una delle più belle borgate storiche del Piemonte".