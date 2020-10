Via Ponchielli, buio e degrado hanno i mesi contati: in arrivo una palestra al posto dell’ex Lidl

Immagine di repertorio: il vecchio Lidl, trasferitosi in via Bologna

Dal discount alla palestra, per un quartiere più che mai vivo. Buone notizie per i residenti di via Ponchielli: al posto dell’ex Lidl trasferitosi in via Bologna è in arrivo un’altra attività che potrà riportare la luce in un’area precipitata in pochi mesi nell’abbandono e nel degrado.

A renderlo noto sono gli assessori all’Urbanistica e al Commercio della Città di Torino, Antonino Iaria e Alberto Sacco, rispondendo a un’interpellanza presentata dal consigliere comunale Raffaele Petrarulo (Sicurezza e Legalità) e dalla Circoscrizione 6. “Oggi nell’edificio è rimasto un tabaccaio, il bar ha chiuso da poco: è fondamentale dare nuova vita al manufatto, diventato ora casa di senza tetto, buia e dismessa” è la richiesta di Petrarulo.

Un parere in parte condiviso dalla presidente della Circoscrizione 6, Carlotta Salerno: “Il trasloco di Lidl ha portato sofferenza a cascata sugli altri commercianti presenti nel plesso. Tante le segnalazioni di degrado ricevute tra ladri e vandali: le serrande abbassate portano insicurezza, la riqualificazione dell’edificio è una priorità”.

“L’iter per l’arrivo della palestra procede, i titolari hanno presentato una pratica edilizia e a breve incominceranno i lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso dell’edificio” ha spiegato Iaria, che ha sottolineato come Lidl abbiamo comunque effettuato un intervento di pulizia dell’area proprio la scorsa settimana.

Nonostante le buone notizie, non mancano però le polemiche: Petrarulo ha infatti chiesto di sapere quale sarà il canone che Lidl, concessionaria dello spazio, chiederà alla nuova attività subentrante. Un affitto troppo alto, infatti, potrebbe risultare sconveniente per la Città, che nel 1998 aveva lasciato in concessione a Lidl il manufatto a un prezzo di favore, al fine di portare vita nel quartiere.