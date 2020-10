L'Anpi dice addio alla sua presidente nazionale Carla Nespolo

E' morta Carla Nespolo, presidente nazionale dell'Anpi. A comunicarlo è stata proprio l'Anpi. "Con immenso dolore, comunichiamo - scrivono in una nota - la scomparsa della nostra amatissima Presidente nazionale, Carla Nespolo. Lascia un vuoto profondissimo in tutta l'Anpi che Carla ha guidato dal novembre 2017 - prima donna Presidente - con grande sapienza, passione, intelligenza politica e culturale nel solco pieno della grande tradizione di autorevolezza ed eredità attiva dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra Associazione fin dalla sua nascita.

Non dimenticheremo mai il suo affetto nei confronti di tutti noi, la sua presenza continua anche negli ultimi mesi, durissimi, della malattia. Ciao comandante".

"Con la morte di Carla Nespolo se ne va una protagonista della vita politica ed associativa nazionale che ha dedicato la propria vita alla democrazia, alla libertà ed alla lotta ai fascismi di ogni epoca. A lei, che è stata una delle prime parlamentari piemontesi, auspico che la mia città, Torino, le dedichi una via": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputata di Italia Viva, sulla scomparsa della presidente nazionale dell'Anpi.

“Il Piemonte - sottolinea il presidente della Regione Alberto Cirio - è una terra che ha i valori della democrazia impressi nel proprio dna. Valori che oggi perdono uno dei suoi portavoce più appassionati e determinati. Alla famiglia di Carla Nespolo, una famiglia che accanto ai suoi cari vede l’Anpi di cui è stata la prima donna presidente, si stringe tutto il Piemonte. Con affetto, gratitudine e la consapevolezza che trasmettere ai nostri figli ciò che la Resistenza ci ha insegnato è il primo anticorpo per difendere la libertà”.

"La scomparsa di Carla Nespolo ci addolora. Ci lascia una grande donna e una grande piemontese": con queste parole Stefano Allasia e Mauro Salizzoni, presidente e vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte e del Comitato Resistenza e Costituzione, ricordano Carla Nespolo, prima donna e primo non partigiano a guidare l’Associazione Nazionale Partigiani d'Italia-ANPI.

"Una vita dedicata alla difesa dei valori della Costituzione e degli ideali dell’antifascismo. Un impegno politico, sociale e culturale iniziato in Piemonte e proseguito poi a Roma, dove per quattro legislature è stata deputata e senatrice. Lo scorso 25 aprile come Consiglio regionale abbiamo voluto ‘festeggiare’ la Liberazione con un’iniziativa sul web. Anche Carla Nespolo intervenne. La vogliamo ricordare con queste sue parole: “Facciamo sì che questo 25 Aprile 2020 ci indichi la strada per una società più libera e solidale. Sarà una nuova rinascita che i partigiani avrebbero voluto”.