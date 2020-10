A Nichelino il progetto "animali cittadini come noi": per insegnare nelle scuole il rispetto per gli amici a quattro zampe

E' evidente la soddisfazione dell'assessore Fiodor Verzola per il risultato raggiunto: "Un percorso formativo tematico finalizzato a sensibilizzare gli studenti coinvolgendo famiglie e insegnanti sul rapporto tra persone, animali e ambiente. Abbiamo parlato insieme delle problematiche connesse al maltrattamento, all’abbandono e, per la prima volta nelle scuole, del riconoscimento della dignità di tutti gli essere viventi intesi come esseri senzienti".

"Oltre a questi argomenti si è anche discusso del problema degli animali detenuti in stato di cattività nei circhi e in altre strutture similari. Un punto di fondamentale rilevanza, da affrontare sin dalla tenera età, per quanto concerne l’emancipazione umana nel rapporto con ambiente e animali", ha aggiunto l'assessore alle Politiche Animaliste del comune di Nichelino.