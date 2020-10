La Giunta comunale approva la costituzione del Comitato per le finali Atp

Via libera questa mattina dalla Giunta comunale alla costituzione del “Comitato per le finali ATP”, all’approvazione del relativo schema di statuto e all’autorizzazione alla Sindaca per la sottoscrizione dell’atto costitutivo.

Il Comitato per le Finali ATP - che è previsto venga presieduto dal Sindaco pro tempore di Torino e composto da un rappresentante del Presidente della Regione Piemonte, con funzioni di vicepresidente, da un rappresentante del Governo competente in materia di sport e da un rappresentante della Federazione Italiana Tennis - svolgerà funzioni di coordinamento e monitoraggio in materia di promozione della città e del territorio e, in linea con il piano di promozione generale della Federazione Italiana Tennis e in accordo con l’Association Tennis Professionals, opererà anche per favorire lo sviluppo di attività economiche, sociali e culturali.

Il Comitato avrà sede a Torino ed è prevista l’eventualità, nell’interesse della manifestazione e delle ricadute sul territorio, di consentire la partecipazione anche ad altri soggetti istituzionali locali. La delibera approvata oggi dalla Giunta passerà ora al vaglio della Sala Rossa per il sì definitivo.