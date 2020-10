C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Val di Susa

VENERDÌ 9 OTTOBRE

VILLAR FOCCHIARDO

Tempo libero

Naturopatia & cucina sana e naturale

A Cascina Roland (via antica di Francia 11) alle 19 "Naturopatia & cucina sana e naturale" con la naturopata Katia Cazzadore. Connubio fra naturopatia e arte culinaria, viaggio alla scoperta di erbe, fiori, oli essenzialie il loro possibile uso in cucina.

Oggi il primo incontro tratta di: esposizione in dettaglio del trattamento fitoalimurgico e terapeutico con una prima serie di erbe. Esposizione in dettaglio dei possibili utilizzi in cucina della prima serie di erbe trattate dalla naturopata. Pratica in cucina e cena con quanto preparato.









VENERDÌ 9, SABATO 10 e DOMENICA 11 OTTOBRE

CONDOVE

Mostre

Sacre emozioni - In valle di Susa tra Sacra e Rocciamelone

Nella chiesa romanica di San Rocco (via Cesare Battisti) è allestita la mostra fotografica di Elio Pallard e Alberto Casse dal titolo "Sacre emozioni - In valle di Susa tra Sacra e Rocciamelone", a cura di Valter Vesco.

Inaugurazione domenica 4 ottobre alle ore 18 con gli Amici della Chiesa di San Rocco in collaborazione con la direzione della Sacra di San Michele.

Le due "vedette della valle", la Chiesa di San Rocco in Condove e la Sacra di S. Michele, fondono eccellenti elementi di interesse storico, religioso e ambientale: le esperienze sensoriali filtrate dalle immagini fotografiche di Elio Pallard e Alberto Casse ci invitano a riconoscere il senso del Sacro e il mistero della Natura che caratterizzano il paesaggio.

Orari: mercoledì 10/12; venerdì ore 16/18; sabato e domenica ore 10/12 -16/18. Fino al 25 ottobre. Ingresso libero. Info: amicisanroccocondove@gmail.com.





SALBERTRAND

Mostre

4 Parchi per 40 anni di storia

Mostra fotografica all'aperto di Fabrizio Moglia “4 Parchi per 40 anni di storia” in occasione dei 40 anni dei Parchi Alpi Cozie nella sede del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand in Via Fransuà Fontan, 1. La mostra allestita all'esterno del centro viste del Parco del Gran Bosco è visitabile in qualunque momento, anche in orario di chiusura uffici. Accesso libero. Fino al 1° novembre.





SABATO 10 OTT0BRE

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Portami su quello che canta

Per celebrare la giornata mondiale della salute mentale, alle ore 20:45 al teatro Fassino (via IV Novembre 19) viene proiettato il docufilm «Portami su quello che canta», storia di un libro guerriero, regia di Marino Bronzino e Claudio Zucchellini.

È la ricostruzione del processo di un noto psichiatra imputato di maltrattamenti nei confronti dei suoi pazienti. La vicenda darà impulso a un grande dibattito sui diritti dei malati e sul rapporto medico/paziente. Il film racconta la storia del libro «Portami su quello che canta» di Alberto Papuzzi edito nel 1977 e ne ricostruisce la vicenda dal punto di vista storico, umano e professionale.

L'evento è organizzato dall'associazione AMAndoli di Avigliana/Rivoli.

I posti sono limitati per normativa anti-Covid, si suggerisce quindi di prenotare il posto, mandando un whatsapp o un messaggio al numero 3663305033 o una mail all'indirizzo info@amandoli.info, inserendo nome, cognome, numero di cellulare e città di provenienza.





SUSA

Musica e spettacolo

Melodie d'operette

L'associazione Nuova Floria Tosca presenta "Melodie d'operette" alle ore 21 al salone Pro Susa (via Madonna delle Grazie 4). A cura dell'associazione ProSusa, con il patrocinio della Città di Susa. Info e prenotazioni: tel. 0122622447 - associazioneprosusa@gmail.com.





SABATO 10 e DOMENICA 11 OTTOBRE

AVIGLIANA

Mostre

Dame, animali preziosi, musica e altre storie; Una nuvola al giorno

"Dame, animali preziosi, musica e altre storie" - ceramiche di Giuliana Cusino e "Una nuvola al giorno" - disegni a biro di Mara Cozzolino, mostre allestite nella chiesa di Santa Croce (piazza Conte Rosso). Orario: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre. Info: www.artepervoi.it.





AVIGLIANA

Mostre

Sussurri nel bosco

Alla galleria "Arte per Voi" (piazza Conte Rosso) è allestita la mostra "Sussurri nel bosco" con sculture di Greta Staltari e disegni di Serena Zanardo.

Orari di apertura: sabato e domenica dalle 16 alle 20. Fino al 25 ottobre.

Info: www.artepervoi.it.





BARDONECCHIA

Mostre

Tracce di uomini e storie

Al Forte Bramafam (Strada Nazionale al Castello) è allestita la mostra fotografica "Tracce di uomini e storie" di Claudio Allais. Orari di apertura: 10-18:30, tutti i sabato e domenica. Fino al 31 ottobre. Ingresso solo su prenotazione: tel. 3773496355.





BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Ascolta il bramito del cervo

"Ascolta il bramito del cervo" allo Chalet della Guida (frazione Rochemolles).

Programma:

1° giorno

Ore 16 ritrovo a Rochemolles allo Chalet della Guida.

Ore 18 prima escursione alla ricerca dei cervi in amore.

Ore 20 rientro a Rochemolles e cena al ristorante 'L Fouie con menù tipico.

Ore 23 pernottamento allo Chalet della Guida.

2° giorno

Ore 6:30 colazione al ristorante 'L Fouie.

Ore 7 seconda escursione.

Ore 10:30 rientro a Rochemolles.

Costo 90 euro a persona.

Prenotazioni: tel. 0122999670 - 3313471366 - info@chaletdellaguida.it.





SANT'AMBROGIO DI TORINO

Tempo libero

Shimano Italian Bike Test

Dopo il debutto dello scorso anno, Shimano Italian Bike Test torna all’ombra della Sacra di San Michele. Si ha la possibilità di scoprire e testare in anteprima tutte le novità che verranno proposte dal mercato nel 2021.

Si può provare le bici su tracciati tecnici, realizzati per esaltarne le caratteristiche. Per le Road Bike e eRoad Bike ci sono a disposizione dei tracciati che permettono di arrivare ai piedi della Sacra di San Michele. In pochi minuti si può anche raggiungere il Parco Naturale Laghi di Avigliana. Un’esperienza per mettere alla prova i nuovi modelli di MTB, eMTB e Gravel.

Per partecipare a Shimano Italian Bike Test è obbligatoria la registrazione gratuita.

Una volta arrivati all’evento è sufficiente presentare all’ingresso il QR Code ricevuto con la conferma iscrizione, accedere al Village e recarsi agli stand per richiedere il test di una bici.

Iscrizioni: http://bit.ly/IBT20_Registrati_Piemonte.





DOMENICA 11 OTTOBRE

ALMESE

Visite guidate al patrimonio culturale

Rincontriamoci

Nell’ambito del bando “Rincontriamoci” promosso e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo, l’associazione culturale Cumalè in collaborazione con Teatro e Società presenta la seconda visita teatrale guidata alla scoperta del Paesaggio di Almese.

Le visite teatrali vogliono essere un momento di incontro e di sostegno del territorio, ma soprattutto un momento di ri-scoperta. Si vuole valorizzare e promuovere un turismo di prossimità per conoscere la storia e la cultura di luoghi vicini a noi in grado di svelare bellezze e meraviglie.

Alle ore 15 va in scena la seconda parte di “Rincontriamoci”, visita guidata teatrale alla scoperta delle storie e del paesaggio di Almese. La partenza è prevista dal Ricetto per l’Arte (borgata San Mauro 4), lo spettacolo itinerante si snoda tra le vie del capoluogo di Almese, dov'è possibile esplorare gli angoli nascosti e suggestivi e scoprire i suoi segreti e le sue storie.

Lungo il percorso si incontrano personaggi d’eccezione usciti appositamente dal romanzo “I Promessi Sposi”.

Renzo e Lucia, stufi di rivivere eternamente il dramma narrato nel grande classico di Manzoni, decidono di fuggire dal libro per convincere lo stesso autore a riconsiderare la trama della loro storia. Si ritrovano invece ad Almese nel 2020 ma a causa di sfortunate vicende si perdono nuovamente. Riusciranno a rincontrarsi? Ma soprattutto saranno riusciti a lasciarsi alle spalle i Bravi e Don Rodrigo?

La visita teatrale è gratuita. Per prendere parte all’iniziativa, nel rispetto delle vigenti norme anti COVID-19, è obbligatoria la prenotazione: tel. 3289161589 - cumale.ass@gmail.com.





AVIGLIANA

Visite guidate al patrimonio culturale

Un tuffo nel Medioevo!

A3 - Associazione Archeologica Aviglianese propone “Un tuffo nel Medioevo!”, 2° ciclo di visite guidate con gli archeologi al castello di Avigliana con partenza alle 11, 12, 14:30.

Info e prenotazioni obbligatorie entro il giorno che precede la visita: Ufficio Informazioni Turistiche, Corso Laghi 389, Avigliana, tel. 0119311873 - 3711619930 - ufficioiat@turismoavigliana.it.





CESANA TORINESE

Proposte outdoor

Tonalità d'autunno

"Tonalità d'autunno". Il "foliage". Escursione con guida naturalistica alla scoperta del cambiamento del colore del fogliame. Partenza ore 9, rientro ore 16.

Informazioni e prenotazioni: tel. 3397391727 - info@mountaincompany.it.





CONDOVE

Mercati e fiere

TasToma nòstra téra

Dalle 10 alle 18 in piazza Martiri della Libertà, via Cesare Battisti, viale Bauchiero mercatino dei prodotti agricoli e delle eccellenze locali edizione speciale "TasToma nòstra téra". Vetrina mercato del gusto.