Forzese (Fdi): "Il Comune dedichi una via o un parco a Norma Cossetto"

Ieri sera una ventina di aderenti al Comitato 10 Febbraio e ad Aliud - Spazio Identitario, unitamente a diversi residenti ed esuli del quartiere, si sono recati a deporre una rosa in memoria di Norma Cossetto alla targa dedicata a martiri ed esuli in corso Cincinnato angolo via Pirano. La manifestazione si è svolta in contemporanea in oltre 150 città italiane.