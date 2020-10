Città Metropolitana, nel 2020 riasfaltati 125 chilometri di strade provinciali

Dieci milioni di euro e 125 km di strade asfaltate. È lo sforzo imponente che la Città metropolitana di Torino sta affrontando nel 2020, nonostante il lockdown e tutti i rallentamenti causati dall’emergenza Covid-19, per asfaltare tutti quei tratti delle strade provinciali che risultavano ammalorati e che causavano disagi di percorribilità.

“Buche e deformazioni stradali sollevano sempre moltissime proteste da parte degli utenti, e anche dei Comuni”, spiega il consigliere metropolitano delegato alla Viabilità della Città metropolitana di Torino Fabio Bianco. “E giustamente. Ma tenere in ordine le pavimentazioni delle strade è una fatica di Sisifo: piogge forti – anche meno abbondanti di quelle dei giorni scorsi -, gelo, dissesti idrogeologici, possono in poche ore fare danni enormi. Dal punto di vista della programmazione dei lavori, inoltre, le asfaltature sono impegnative e costose, e quindi soggette anche ai limiti delle risorse disponibili in bilancio”.

La programmazione delle asfaltature deve tenere conto non solo del fatto che anche su una stessa strada i tratti sui quali intervenire sono discontinui, e richiedono ciascuno un proprio cantiere, ma anche che sono necessarie condizioni meteorologiche favorevoli.

Da ricordare fra l’altro che la Città metropolitana non solo procede alla programmazione, all’appalto e alla direzione dei lavori di asfaltatura - tramite le direzioni Viabilità 1 e 2-, ma grazie al Laboratorio prove, situato nella sede di Grugliasco, effettua il controllo sui materiali da costruzione nell'ambito della realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, verificandone la rispondenza alle prescrizioni del capitolato d'appalto e la determinazione delle caratteristiche tecniche e prestazionali delle forniture richieste.

I lavori di asfaltatura sono tuttora in corso e proseguiranno anche nelle prossime settimane.