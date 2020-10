Le gomme parlano torinese: Michelin inaugura il nuovo centro di distribuzione europeo, grande come 8 campi da calcio e con un murales gigante

Pneumatici in grado di raggiungere i quattro angoli della Penisola nel giro di 24 ore (48 per le isole), ma soprattutto una struttura votata all'innovazione e alla modernità, che si candida a essere punto di riferimento a livello continentale. E' stato inaugurato questa mattina in corso Giulio Cesare 424 (nella ex strada delle Cascinette), lo European Distribution Center (EDC) Michelin di Torino.

Un taglio del nastro che rappresenta anche una conferma dell'impegno di un gruppo multinazionale in un territorio alla disperata ricerca di una vocazione industriale da rilanciare. Ma accanto ai miglioramento tecnologici e di efficienza, il nuovo magazzino logistico porta con sé anche un miglioramento in termini di sostenibilità ed impatto ambientale.



Uno stabilimento "green"

Tre gli aspetti su cui hanno lavorato gli esperti: lo stabilimento è stato realizzato senza consumare suolo su un’area industriale bonificata e riconvertita, senza sottrarre nessuna area al verde o all’agricoltura. Inoltre per la costruzione si è fatto largo uso di materiale riutilizzato in loco, a partire dalle demolizioni dei fabbricati preesistenti, infine sono stati utilizzati impianti moderni che hanno permesso di ridurre i consumi di energia di oltre il 40%.

Per il personale, inoltre, sono stati creati nuovi spazi comuni, studiati per essere più piacevoli e adatti anche a momenti di convivialità, nuove sale di formazione per lo sviluppo delle persone ed aule multimediali al passo con le più moderne tecnologie digitali.



Lo stabilimento in cifre

Il nuovo magazzino si estende su un’area di 60mila metri quadri, pari a circa 8 campi da calcio messi insieme e ha un’altezza di circa 12 metri, quanto un Airbus A320.

Ha una capacità di stoccaggio equivalente a 430mila pneumatici vettura e una capacità di movimentazione di 150mila tonnellate/anno, vale a dire quasi 16 milioni di pneumatici vettura e 12.500 camion che transitano dal magazzino per servire tutto il nord Italia, dal Piemonte al Friuli-Venezia Giulia, fino a Emilia-Romagna e Toscana. Il resto della penisola è invece servito dall’altro European Distribution Center Michelin di Pomezia, in provincia di Roma. Nel nuovo magazzino lavorano più di 160 persone.

La curiosità: un murale "di bellezza" lungo 300 metri