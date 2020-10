Nichelino, un'intera classe della scuola d'infanzia Piaget in isolamento

Non bisogna fasciarsi la testa e pensare al peggio, ma con la riapertura delle scuole iniziano ad arrivare le prime segnalazioni di scuole o classi in quarantena.

Un’intera classe della scuola dell’infanzia Piaget di Nichelino è a casa in isolamento per un caso di positività al coronavirus riscontrato nei giorni scorsi: a contrarre il covid è stata una bambina che, secondo le ricostruzioni, l’avrebbe preso da un familiare. I primi tamponi di verifica dei compagni hanno dato esito negativo, per fortuna.

Secondo le disposizioni, comunque, i piccoli alunni rimarranno in isolamento per 14 giorni, in attesa che finisca il periodo di quarantena.