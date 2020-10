Moncalieri, tavolo tecnico tra Comune e forze dell'ordine per spostare le armi della seconda guerra mondiale sepolte a Moriondo

Una vicenda che si trascina da anni e che riporta alla fine della seconda guerra mondiale. A Moncalieri è stato avviato un tavolo tecnico tra il Comune e le forze dell’ordine per definire tutte le ipotesi di intervento nella zona dove sarebbero nascoste le armi da guerra sepolte a Moriondo.

Sono armi che si troverebbero nel terreno, sistemate lì da un uomo che tornando dalla Seconda guerra mondiale le avrebbe sotterrate lungo strada Genova. A scoprire il tutto sono stati i parenti dell’uomo, deceduto, attraverso una lettera che aveva lasciato in un cassetto della sua casa. La zona sarebbe un giardino, ora privato. Anche la prefettura si è mossa per capire il modus operandi più adatto all’intervento.

Intanto, i tecnici comunali hanno accertato un maxi abuso edilizio in collina nella zona sopra Testona. I proprietari si erano costruiti un’appartamento di oltre 240 metri quadri, in barba a tutte le autorizzazioni del caso. Avevano chiesto un via libera per la realizzazione di un garage, che poi è diventato un appartamento con tre camere e due bagni.

Il Comune di Moncalieri ha già emesso l’ordinanza di demolizione.